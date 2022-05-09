“Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм”.
“И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить”, - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.
Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит:
“Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли”.
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