“Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм”.

“И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить”, - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.

Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит:

“Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли”.