Также обеспокоенность ситуации выразили представители других стран.

"Мы призываем к доступу международных экспертов из Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Потенциальный ущерб от ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями во всем мире". - сообщалось в официальном "Твиттере" МИД Молдовы.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал в своем "Твиттере": "Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать [Украине] все объекты атомной энергетики".

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с прошлой недели. В воскресенье сообщалось о ранении одного человека в результате обстрелов и повреждении датчиков на станции.