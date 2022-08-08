aA
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, в том числе в отношении ядерного топлива из России.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Также обеспокоенность ситуации выразили представители других стран.

"Мы призываем к доступу международных экспертов из Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Потенциальный ущерб от ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями во всем мире". - сообщалось в официальном "Твиттере" МИД Молдовы.

Статьи по теме:
"Энергоатом": В результате обстрела ранен сотрудник ЗАЭС
Российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС  (1)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал в своем "Твиттере": "Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать [Украине] все объекты атомной энергетики".

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с прошлой недели. В воскресенье сообщалось о ранении одного человека в результате обстрелов и повреждении датчиков на станции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Глава МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС крайне нестабильная

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встревожен...

TOP новостей

Ignitis представил предложение клиентам Perlas Energija: первые 4 месяца цены будут ниже

В пятницу поступила информация о том, что независимый...

Время дешевого электричества ушло: эксперты рассказали, что можно предпринять в Литве

В понедельник средняя стоимость электроэнергии в...

ESO поясняет, что делать клиентам компании Perlas Energija

Независимый поставщик электричества Perlas Energija 5...

Эксперт в сфере энергетики: я вижу лишь один выход для Perlas energija - банкротство

После того как независимый поставщик электричества Perlas...

Коронавирус в Литве: 77 новых случаев и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 77 новых случаев...