Также обеспокоенность ситуации выразили представители других стран.
"Мы призываем к доступу международных экспертов из Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Потенциальный ущерб от ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями во всем мире". - сообщалось в официальном "Твиттере" МИД Молдовы.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал в своем "Твиттере": "Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать [Украине] все объекты атомной энергетики".
Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с прошлой недели. В воскресенье сообщалось о ранении одного человека в результате обстрелов и повреждении датчиков на станции.
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