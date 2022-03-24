Он указал, что Украину в ее борьбе поддерживают народы Европы и Америки. В преддверии саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Зеленский призвал политиков "поддержать борьбу за жизнь". Он выразил опасение, что "русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны". "Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или "большой семерке". Взломать и перетащить на сторону войны", — заявил украинский президент. Глава государства отметил, что помощь Украине со стороны западных стран еще недостаточно эффективна: "Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства".

Президент Украины обратился к жителям России

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам. "Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, — подчеркнул он. — Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю". "Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится — это будет, непременно, — вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю", — подчеркнул Зеленский. "Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", — резюмировал он.