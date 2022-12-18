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В прозвучавшем в воскресенье видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предложил провести нынешней зимой глобальный саммит мира.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Зеленский предложил транслировать его видеообращение, содержащее призыв провести саммит, перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре.

Согласно сообщению CNN, поступившему в пятницу, Зеленский обратился к ФИФА с просьбой разрешить ему выступить с посланием мира перед финалом.

"Мы предложили Формулу мира. Абсолютно справедливую. Мы предложили ее, потому что в войне нет чемпионов, не может быть ничьей, – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном Офисом президента Украины. – Я объявляю об инициативе проведения Глобального саммита Формулы мира этой зимой. Саммит должен объединить все страны мира вокруг дела глобального мира".

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"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны остаются пустые города", – заявил президент Украины.

Президент Украины хотел выступить по видеосвязи перед финальным матчем между сборными Аргентины и Франции, который, как ожидается, будут смотреть сотни миллионов зрителей по всему миру, сообщает CNN.

ФИФА не ответила на неоднократные просьбы о комментарии.

Михаил Подоляк заявил в «Твиттере», что ФИФА «демонстрирует непонимание той катастрофы, в которую Российская Федерация втягивает мир, развязав войну в Украине».

Напомним, что в пятницу Россия выпустила более 70 ракет по Украине в ходе одного из самых масштабных обстрелов с начала войны, что вынудило украинские власти ввести аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

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Голос Америки
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