Зеленский предложил транслировать его видеообращение, содержащее призыв провести саммит, перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре.
Согласно сообщению CNN, поступившему в пятницу, Зеленский обратился к ФИФА с просьбой разрешить ему выступить с посланием мира перед финалом.
"Мы предложили Формулу мира. Абсолютно справедливую. Мы предложили ее, потому что в войне нет чемпионов, не может быть ничьей, – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном Офисом президента Украины. – Я объявляю об инициативе проведения Глобального саммита Формулы мира этой зимой. Саммит должен объединить все страны мира вокруг дела глобального мира".
"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны остаются пустые города", – заявил президент Украины.
Президент Украины хотел выступить по видеосвязи перед финальным матчем между сборными Аргентины и Франции, который, как ожидается, будут смотреть сотни миллионов зрителей по всему миру, сообщает CNN.
ФИФА не ответила на неоднократные просьбы о комментарии.
Михаил Подоляк заявил в «Твиттере», что ФИФА «демонстрирует непонимание той катастрофы, в которую Российская Федерация втягивает мир, развязав войну в Украине».
Напомним, что в пятницу Россия выпустила более 70 ракет по Украине в ходе одного из самых масштабных обстрелов с начала войны, что вынудило украинские власти ввести аварийные отключения электроэнергии по всей стране.
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