Зеленский прилетел в Осло на саммит северных стран и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Скандинавию с необъявленным визитом. Утром в среду, 13 декабря, его самолет, прилетев из Вашингтона, приземлился в Осло.

В соцсетях украинский лидер написал, что он прибыл в Норвегию для участия во втором саммите Украина - Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель - безопасность и справедливый и прочный мир на континенте", - указал Зеленский.

Ожидается, что на двусторонних переговорах с участниками саммита среди прочего будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в развязанной Москвой войне.

В программе визита президента Украины, по его словам, также запланированы аудиенция у короля Норвегии Харальда V, посещение норвежского парламента стортинга, встречи с местными политиками и предпринимателями.