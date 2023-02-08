В своей речи заявил, что миру необходимо лидерство Великобритании и храбрость Украины. От этого, по словам Зеленского, зависит безопасность мира. Основой антивоенной политики, по словам президента Украины, должны стать превентивные санкции в отношении потенциальных агрессоров.

Западные страны в коалиции помогают Украине противостоять российскому террору. При этом санкции должны быть такими, чтобы у России больше не было финансовых возможностей вести войну. "Любой, кто инвестирует в террор, должен быть привлечён к ответственности", – подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что Киев и страны Запада разрабатывают механизм компенсации за причинённый ущерб.

Зеленский выразил уверенность в победе Украины, подчеркнув, что украинская армия продолжает сражаться и спасать жизни мирных граждан.

Президент Украины также высоко оценил роль украинских лётчиков. Зеленский подарил шлем летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы её защитить" и отметил, что поставки самолётов должны стать следующим шагом взаимодействия коалиции. "Злу необходимо противостоять, потому что зло направлено против человечества", – сказал Зеленский.

Президент закончил выступление словами "Слава Украине", поблагодарив Великобританию за уже полученную и будущую военную помощь.

Кроме того, в планах украинского президента – встреча с британским королем Карлом III.

Зеленский также посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании подготовку. Британские власти перед встречей объявили, что предложат украинским военным пройти обучение на истребителях стандарта НАТО.

Журналисты называют визит украинского президента неожиданным.

На фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявила о новых санкциях против Москвы – в ответ на бомбардировки Украины. Под ограничения попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик дронов ZALA Aero.

Также в санкционный список попали восемь россиян, которых связывают с президентом Владимиром Путиным: бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа "Регнум" Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих называют близкой знакомой Путина и матерью его внебрачной дочери.

Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

Reuters передаёт, что вскоре после встречи Зеленского и Сунака Лондон объявил о немедленном увеличении военных поставок Украине. Подробности в сообщении агентства не приводятся.

Визит Зеленского в Лондон – это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.

В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.