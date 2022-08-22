"Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов… Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - сказал он.

В Мариуполе, который находится под контролем РФ, по данным российских и украинских СМИ, готовятся провести суд над бойцами полка "Азов", который в самопровозглашенной ДНР также называют трибуналом. В начале августа Life опубликовал видео из филармонии Мариуполя, где для предстоящего суда построили металлические клетки для подсудимых.

В последний раз делегации России и Украины проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. По итогам встречи обе стороны заявляли, что достигли определенного прогресса в переговорах. Затем участники переговоров общались по видеосвязи. В мае делегации приостановили переговоры, обвинив друг друга в срыве процесса.