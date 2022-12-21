Необъявленный визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля. Белый дом официально отказался комментировать возможную встречу.
По данным издания Axios, к визиту Зеленского готовится служба безопасности Капитолийского холма, поскольку украинский лидер может выступить перед Конгрессом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса "физически присутствовать на заседании в среду вечером", пишет Axios со ссылкой на письмо Пелоси.
The White House is making plans for Ukrainian President Volodymyr Zelensky to meet with President Biden in Washington on Wednesday https://t.co/YEzaM8QXDv— CNN International (@cnni) December 20, 2022
США готовятся передать Украине ЗРК Patriot
Как отмечает CNN, встреча пройдет на фоне обсуждения поставок США Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Будет ли обсуждаться поставка на переговорах, CNN не уточняет. Как ранее сообщали американские СМИ, Белый дом уже до конца текущей недели может объявить о передаче комплексов Украине. В Вашингтоне завершают подготовку соответствующих планов.
Киев уже несколько месяцев просит передать ей ЗРК Patriot. Вашингтон решил удовлетворить просьбу на фоне массированных российских обстрелов, несмотря на огромные логистические проблемы, связанные с доставкой и эксплуатацией комплексов, заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.
В отличие от небольших систем ПВО, для управления комплексами Patriot требуются десятки человек. При этом они считаются одним из наиболее эффективных средств большой дальности для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.
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