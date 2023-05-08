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Президент Украины подписал законопроект, который предлагает установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий документ Владимир Зеленский направил в Верховную раду.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

"Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. Мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет", – заявил Зеленский в видеообращении.

Также украинский президент подписал указ о том, что каждый год 9 мая будет Днём Европы. "Мы будем чествовать наше историческое единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм", – подчеркнул Зеленский.

В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне.

2 мая Верховная рада назвала существующий в России режим "рашизмом", охарактеризовав его как неоимперскую тоталитарную диктатуру, которая воплощает идеи национал-социализма в современной версии российского фашизма.

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Радио Свобода

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