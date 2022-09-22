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Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 21 сентября, выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей речи глава Украинского государства назвал пять условий мира в Украине и всем мире.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

"Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожих обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность", — сказал он.

По словам президента Украины, первый пункт — наказание за нарушение границ. Способами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение его права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан трибунал для наказания виновных в войне.

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Второй пункт формулы мира, по словам Зеленского, — защита жизни. Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан.

Третьим пунктом он назвал восстановление безопасности и территориальной целостности. По словам украинского президента, речь идет, в том числе, о продовольственной и ядерной безопасности.

Четвертый пункт — гарантии безопасности, сказал Зеленский. Он убежден, что каждое государство имеет право на них.

Пятый пункт формулы мира, по словам украинского президента, — решимость защищаться и решимость помогать.

"Чего нет в нашей формуле — нейтральности", — акцентировал Зеленский, сказав, что "нейтральность — это безразличие".

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Корреспондент. net
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