Об этом он сказал в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на понедельник. Ранее в воскресенье Зеленский выступил по видеосвязи в израильском Кнессете.
"Премьер-министр Израиля, господин Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией, и мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или поздно, говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильный город, чтобы найти мир, если это возможно", - сказал президент Украины.
12 марта Зеленский уже называл Иерусалим в качестве возможного места встречи лидеров России и Украины.
Также в ночном видеообращении Зеленский рассказал об эвакуации из Мариуполя. По его словам, за 20 марта по четырем гуманитарным коридорам эвакуировано 7295 человек. В частности, четыре тысячи мариупольцев за день прибыло в Запорожье.
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