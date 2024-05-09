Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

"Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", - говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

В поздравлении сограждан по случаю Дня Европы, отмечаемом в Украине, как и в странах Евросоюза , в четверг, 9 мая, украинский президент Владимир Зеленский назвал задачей европейцев "делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину".



Украинский лидер назвал нынешнюю Европу "добровольным объединением наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единением ценностей", подчеркнув, что именно в этом заключается "настоящая европейская сила".

В странах Европейского Союза праздник единства - День Европы - отмечается 9 мая в связи с тем, что в этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн - объединить производство угля и стали. Декларацию Шумана принято считать первым шагом в создании Европейского Союза.