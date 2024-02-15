Зеленский посетит Германию и Францию и выступит в Мюнхене

На следующий день, 17 февраля, Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), а также проведет ряд двусторонних встреч, говорится в сообщении. В частности, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

О встрече Зеленского с Харрис сообщается также в официальной программе визита американского политика в Германию, опубликованной Белым домом. Канцелярия французского президента заявила, что Макрон и Зеленский 16 февраля планируют подписать в Елисейском дворце соглашение о безопасности между двумя странами. "Это соглашение вытекает из обязательств, взятых в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - говорится в заявлении канцелярии.

Третий визит Зеленского в Германию с начала войны