Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Как сообщили в воскресенье, 5 июня, в официальном интернет-представительстве главы государства, украинский лидер провел совещание по ситуации в регионе.
Глава государства заслушал информацию от начальника Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха, а также от военного командования и руководства местного управления Национальной полиции.
Начальник облгосадминистрации: около 60% региона заняты войсками РФ
Старух подтвердил, что около 60% региона к текущему моменту заняли российские войска, на части территорий продолжаются бои. По словам главы администрации, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий, был разрушен 2701 объект инфраструктуры. Однако из них удалось восстановить почти 700.
В регионе созданы гуманитарные центры для приема внутренне перемещенных жителей.
В область приезжают из Херсона и Мариуполя
"Последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", - отметил Александр Старух. Владимир Зеленский призвал сосредоточиться на решении бытовых проблем и трудоустройстве прибывающих. "Уверен, что среди них есть квалифицированные специалисты", - добавил украинский лидер.
Даты визита Зеленского в Запорожскую область в его представительстве не уточнили.
Ранее глава американского государства в интервью американскому изданию Newsmax заявил, что ежедневно в боях погибают 60-100 украинских военных, еще около 500 получают ранения.
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