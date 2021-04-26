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Президент Украины заявил, что важны суть и наполнение встречи с Путиным, а не ее время и место.
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
© DELFI montažas / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку согласовать с Кремлем дату и место его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил встретиться на Донбассе, президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве", - заявил он журналистам в понедельник, 26 апреля. По словам Зеленского, главным является суть и наполнение встречи, а не ее время и место.

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Двумя днями ранее вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что встреча Зеленского и Путина в Москве невозможна. "Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - указал он и допустил, что подобная встреча возможна только в рамках формата "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция и Германия).

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Как отмечают "Украинские новины", Киев просит стать посредником в переговорах премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Президент РФ в свою очередь заявил, что готов принять "президента Украины в Москве".

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Deutsche Welle
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