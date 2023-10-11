Зеленский покинет пост президента Украины после войны

 
Сергей Ромашенко
Deutsche Welle
Vladimiras Zelenskis
Vladimiras Zelenskis
ФОТО: Imago / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания агрессивной войны России против его страны, которой пока не видно конца, не намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост. "Пока идет война - да. Когда война закончится - нет", - сказал он.

По словам Зеленского, он не может сбежать, пока Россия ведет войну против его страны.

Регулярный срок президентский полномочий Владимира Зеленского, согласно Конституции Украины, заканчивается 31 марта будущего года. В то же время на основании ныне действующего военного положения, введенного после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года, проведения выборов не предусмотрено. Первоначально запланированные на октябрь парламентские выборы в Украине также были отложены на неопределенный срок.

В то же время раздаются все новые призывы изменить законодательство и проводить выборы и в военное время. Зеленский до сих пор отвергал эти требования, ссылаясь, в частности, на нехватку финансирования Украины, зависящей от иностранных кредиторов.

45-летний Владимир Зеленский был избран президентом Украины еще до войны - в 2019 году. Тогда он заявлял, что намерен оставаться на посту президента лишь один срок, но впоследствии уже не исключал возможности своего переизбрания.

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