По словам Зеленского, это был длительный и содержательный разговор.
"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал он.
Советница министра иностранных дела Китая Хуа Чуньин написала в Twitter по итогам разговора, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной.
“КНР направит специального представителя правительства по евразийским делам в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса”, - написала Хуа.
Она заявила, что в вопросе “украинского кризиса” КНР стоит на стороне мира. “Его основная позиция заключается в содействии мирным переговорам”, - написала Чуньин. При этом она не упомянула РФ, которая вторглась в Украину, и называла войну “украинским кризисом”.
“Есть надежда, что все стороны серьезно задумаются над украинским кризисом и совместно изучат пути обеспечения прочного мира и стабильности в Европе посредством диалога”, - заявила представитель МИДа.
Напомним, в конце марта китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где он два дня вел переговоры с Путиным. Стороны подписали 14 документов и два совместных заявления об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также о плане развития экономического сотрудничества до 2030 года.
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