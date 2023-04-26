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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин поговорили впервые с начала полномасштабной войны. О телефонном звонке сообщили в Twitter сам Зеленский и Министерство иностранных дела Китая. В заявлении МИДа говорится, что Зеленский иницировал этот разговор. Там также сообщили, что спецпредставитель КНР по евразийским делам посетит Украину.
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
© Scanpix

По словам Зеленского, это был длительный и содержательный разговор.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал он.

Советница министра иностранных дела Китая Хуа Чуньин написала в Twitter по итогам разговора, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной.

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“КНР направит специального представителя правительства по евразийским делам в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса”, - написала Хуа.

Она заявила, что в вопросе “украинского кризиса” КНР стоит на стороне мира. “Его основная позиция заключается в содействии мирным переговорам”, - написала Чуньин. При этом она не упомянула РФ, которая вторглась в Украину, и называла войну “украинским кризисом”.

“Есть надежда, что все стороны серьезно задумаются над украинским кризисом и совместно изучат пути обеспечения прочного мира и стабильности в Европе посредством диалога”, - заявила представитель МИДа.

Напомним, в конце марта китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где он два дня вел переговоры с Путиным. Стороны подписали 14 документов и два совместных заявления об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также о плане развития экономического сотрудничества до 2030 года.

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