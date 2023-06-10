Зеленский подтвердил начало контрнаступления

Об этом Зеленский заявил на брифинге. Он призвал украинцев не доверять Telegram-каналам и "особенно Путину".

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент РФ Владимир Путин, Зеленский отметил:

"Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось... контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений... все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте".