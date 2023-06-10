Зеленский подтвердил начало контрнаступления

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, а украинские военные настроены положительно, сообщает УНИАН.
Volodymyras Zelenskis Chersono srityje
Volodymyras Zelenskis Chersono srityje
© AFP/Scanpix

Об этом Зеленский заявил на брифинге. Он призвал украинцев не доверять Telegram-каналам и "особенно Путину".

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент РФ Владимир Путин, Зеленский отметил:

"Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось... контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений... все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте".

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