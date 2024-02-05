Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного

При этом Зеленский отметил, что думает о замене Залужного в контексте более широких изменений во властных структурах Украины. "Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", - сказал президент Украины. Он не сказал о том, приняты ли уже конкретные решения.

Советник Джо Байдена ответил на вопрос, был ли проинформирован Белый дом властями Украины о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть отправлен в отставку. Хотя прямо он не дал положительного ответа, его слова можно интерпретировать так, что это действительно имело место. Салливан сказал, что в данном конкретном случае США также не будут вмешиваться. "Мы прямо сообщили об этом украинцам", – заявил Салливан. От ответа на вопрос, как, по мнению Вашингтона, возможная отставка Залужного повлияет на ситуацию на фронте, он ушёл.