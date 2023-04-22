В соответствии с законом, в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы. В том числе под запрет попадет официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).
Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.
Закон предусматривает несколько исключений, в том числе если российская символика размещена на памятниках всемирного наследия или находится в частных коллекциях.
При этом в законе отмечено, что "российская имперская политика признается преступной и запрещается". "Изготовление, распространение, а также публичное использование символики российской имперской политике в Украине запрещается", - сказано в законе.
Как пишет издание "Украинская правда", "закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию".
Несколько лет назад в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов.
После начала российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с Советским Союзом, но и с Россией.
В конце декабря 2022 года министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что в стране изменены 7652 топонима, связанных с СССР и Россией.
Кроме этого, в разных городах были демонтированы памятники писателям Александру Пушкину, Максиму Горькому и другим.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и той же сети
Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и...
Выяснилось, какие ограничения ждут во время саммита НАТО в Вильнюсе (2)
Долгое время о подробностях подготовки к саммиту НАТО в...
В выходные будет по-летнему тепло, но с понедельника погода изменится
В субботу днем ожидается приятная погода. Будет облачно...
В Вильнюсе ночью во время аварии на теплотрассе горячей водой залило целую улицу
В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Атейтес произошла...
Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской
20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...