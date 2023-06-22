22 июня 2023 г. 12:17

Зеленский подписал закон о запрете книг из России и Беларуси

 
УНИАН
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix

Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта издательской продукции из России и Беларуси. Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

"Подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". Считаю закон правильным", - заявил он.

По словам Зеленского, текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС.

19 июня 2022 года Верховная Рада приняла "Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).

Его ключевыми целями являются запрет импорта издательской продукции из государства-агрессора-Российской Федерации, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, усиление законодательных ограничений по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри.

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УНИАН
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