Зеленский подписал закон о запрете книг из России и Беларуси

"Подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". Считаю закон правильным", - заявил он.

По словам Зеленского, текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС.

19 июня 2022 года Верховная Рада приняла "Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).