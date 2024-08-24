Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

В случае ратификации закона Украина сможет стать полноправным членом МУС. „Впоследствии Украина обретет полноправное членство в Суде и примет участие в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута“, - цитирует Hromadske пояснительную записку.

Судя по карточке законопроекта на сайте Рады, он был подан Зеленским в Верховную раду и зарегистрирован 15 августа. „Еще один проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины на фоне ратификации“, - отмечает украинское онлайн-издание Hromadske.

Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута 21 августа. Как пояснил тогда министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, этот шаг должен сделать еще более эффективным сотрудничество Киева с МУС, направленное на то, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ в Украине.

На сегодняшний день Международный уголовный суд в Гааге выдал уже шесть ордеров на арест россиян, обвиняемых в военных преступлениях, в том числе ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ордер МУС на арест Владимира Путина