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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
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Объявлен "призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины".

Мобилизацию следует провести в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

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По данным министерства здравоохранения Украины, в результате вторжения российских войск 57 украинцев погибли, еще 169 - ранены. "Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил: "Мы потеряли 137 наших героев, наших граждан. Еще 316 ранены". Ранее, по данным Офиса Зеленского, речь шла о гибели 40 военных и 10 мирных жителей. В Минобороны России утверждали, что удары будут наноситься точечно по объектам украинской военной инфраструктуры, и подчеркивали, что мирным жителям ничего не угрожает.

В бою с российскими войсками за украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море, погибли все служившие там 13 украинских пограничников. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Владимир Зеленский заявил, что всем погибшим пограничникам будет посмертно присвоено звание героя Украины.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

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