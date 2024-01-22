Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он сообщил в понедельник, 22 января, обращаясь к согражданам по случаю Дня соборности Украины.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", - заявил Зеленский. По его словам, подписание указа - "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

О чем говорится в указе Зеленского

В документе, опубликованном на сайте главы государства, Зеленский поручил украинскому правительству разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях", расположенных "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".