Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии находящейся в Украине собственности РФ и ее резидентов, принятый Верховной радой 3 марта. Новая норма "определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности, сообщается в четверг, 10 марта, на сайте Верховной рады.
Компенсаций не будет
С учетом того, что Россия начала и ведет полномасштабную и агрессивную войну на территории Украины, принудительное изъятие российского имущества будет осуществляться без каких-либо компенсаций, отмечается в документе. Соответствующее решение будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и вводиться в действие президентом Украины.
Законопроект был инициирован представителями всех депутатских фракций и групп за исключением "Оппозиционной платформы - За жизнь".
В Украине идет 15-й день войны, развязанной Россией на ее территории. 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение во многих регионах Украины. ВСУ и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, заявляя о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. Миллионы жителей покинули свои дома и уехали в другие регионы Украины либо за ее пределы.
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