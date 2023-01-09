Зеленский: под Бахмут и Соледар перебросят подкрепления

Эти города уже несколько месяцев подвергаются атакам российских войск. В последние дни натиск усилился. Освещающие войну российские телеграм-каналы, близкие к Минобороны и "ЧВК Вагнера", сообщали о "прорыве обороны" в Соледаре и продвижении российских войск в районе Бахмута.

Украинские источники заявляют, что о прорыве речи не идёт, однако признают, что на подступах к обоим городам идут тяжёлые бои. Замглавы министра обороны Украины Анна Маляр накануне заявила, что в Соледаре "сейчас очень тяжело". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что командование обеспечило переброску дополнительных подразделений на фронт под Бахмутом и Соледаром, заявив, что это "одно из самых кровавых мест на фронте".

В понедельник в штабе так называемой "ДНР" заявили о взятии села Бахмутское в Донецкой области - оно расположено рядом с Соледаром. О взятии этого села наёмниками "ЧВК Вагнера" ранее сообщали российские телеграм-каналы, украинская сторона сообщения пока не комментировала.

Генштаб ВСУ в понедельник предупредил граждан Украины о возможности массированного российского ракетного удара по объектам инфраструктуры. Последний такой удар наносился в преддверии Нового года. Как правило, они повторяются с интервалами примерно в 10 дней. Сейчас энергоснабжение на большей части территории Украины осуществляется по графикам - свет в домах отключают на несколько часов в день.