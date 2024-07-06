Зеленский поблагодарил Германию за поставку Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поставку уже третьей системы ПВО Patriot. „Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Это мощная новость. Но есть и еще более мощные новости: я благодарю Соединенные Штаты за очередной шаг к усилению нашей противовоздушной обороны, наших Patriot“, - написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 5 июля.