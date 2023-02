"В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на "Челленджерах". Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже" - написал Зеленский в "Телеграме".

На прошлой неделе британское правительство заявило, что Великобритания направит в Украину 14 танков Challenger 2.

В субботу министерство обороны Великобритании заявило, что украинцы "на этой неделе быстро освоили управление могучими "Челленджерами".

"Оба лидера согласились с тем, что жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ей воспользоваться возможностью отбросить российские войска, а также поддержать потенциал вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров двух стран.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023