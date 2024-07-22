Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины

„Я уважаю решение президента Байдена и с нетерпением жду нашей совместной работы в оставшийся период его президентства“, - написал в своем аккаунте в Х недавно назначенный на пост премьер-министра Великобритании Кир Стармер . Он добавил, что Джо Байден, „как и на протяжении всей своей замечательной карьеры“, принял свое решение, „основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа“.

Один из предшественников Стармера на премьерском посту Борис Джонсон также поддержал решение главы Белого дома: „Я отдаю должное Джо Байдену за смелость его решения, а также за все, что он сделал на посту президента. На протяжении всей своей карьеры он был убежденным атлантистом и другом Великобритании, и для меня было большой честью работать с ним“, - написал Джонсон.