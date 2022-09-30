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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия после "присоединения" самопровозглашенных ДНР и ЛНР "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию" Украины. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 218-го дня войны. Обращаясь к россиянам, он говорил по-русски, пишет портал Meduza.

Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования, унесут их к себе домой.

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Президент Украины добавил, не называя имен, что в России "один человек" хочет продолжать войну, из-за чего "все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям".

Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.

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