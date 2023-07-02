Зеленский: переговоры - только после выхода ВСУ на границы 1991 года

"Границы 24 февраля 2022 года - это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами", - объяснил Зеленский журналистам после переговоров в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По словам Зеленского, на данный момент неизвестно, когда украинские пилоты приступят к обучению работе с западными истребителями.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно", - заявил украинский лидер.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете помощи Украине на 55 млн евро. Выступая перед Верховной радой, он пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от того, какую цену придется заплатить", пишет испанское издание El Mundo.