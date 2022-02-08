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Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.
V. Putinas ir V. Zelenskis
V. Putinas ir V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Я наверно отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма (Путин – ред.) понял мой ответ. (Далее Зеленский перешел на русский – ред.) Безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина действительно красавица.

По поводу "моя" то, что он говорит. Здесь уже небольшой перебор… А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории.

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Наше терпение оказывает влияние на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении – мудрость".

7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, процитировав российскую поговорку.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. По-другому никак", - сказал он.

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