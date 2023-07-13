Зеленский ответил главе минобороны Британии, который выразил недовольство "неблагодарностью Украины"

Зеленский заявил, что Украина очень благодарна Великобритании, и добавил, что у двух стран хорошие отношения — в том числе потому, что британцы поддерживают Украину.
"Я просто не знаю, что он имеет в виду… Как еще нам нужно поблагодарить? Тогда пусть он мне напишет, как мне нужно поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем с утра просыпаться и благодарить министра лично", – заявил Зеленский.
Обращаясь к присутствовавшему на пресс-конференции министру обороны Украины Алексею Резникову, Зеленский спросил: "Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны?". После того как глава Минобороны заверил его в обратном, президент Украины заявил: «Прекрасные? Ну так скажите ему спасибо!».
И, перейдя на английский язык, добавил: «Вам надо ему позвонить. Пожалуйста, сегодня!».
Уоллес прокомментировал вчерашние резкие высказывания Зеленского, который выразил недовольство отказом НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс.
По словам Уоллеса, украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что они не всегда говорят спасибо за то, что уже передано.
«Нравится нам это или нет, но люди хотят увидеть чуточку благодарности», — сказал глава Минобороны Великобритании.
Уоллес рассказал, что когда в прошлом году он приехал в Украину, ему сразу выдали список необходимого оружия. «Знаете, мы не Amazon, — я сказал им это в прошлом году, после того как ехал 11 часов, чтобы получить список».
В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Зеленский «неоднократно выражал благодарность» за помощь, которую Лондон отказывает Киеву.