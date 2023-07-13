Зеленский ответил главе минобороны Британии, который выразил недовольство "неблагодарностью Украины"

Зеленский заявил, что Украина очень благодарна Великобритании, и добавил, что у двух стран хорошие отношения — в том числе потому, что британцы поддерживают Украину.

"Я просто не знаю, что он имеет в виду… Как еще нам нужно поблагодарить? Тогда пусть он мне напишет, как мне нужно поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем с утра просыпаться и благодарить министра лично", – заявил Зеленский.

Обращаясь к присутствовавшему на пресс-конференции министру обороны Украины Алексею Резникову, Зеленский спросил: "Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны?". После того как глава Минобороны заверил его в обратном, президент Украины заявил: «Прекрасные? Ну так скажите ему спасибо!».

И, перейдя на английский язык, добавил: «Вам надо ему позвонить. Пожалуйста, сегодня!».

Уоллес прокомментировал вчерашние резкие высказывания Зеленского, который выразил недовольство отказом НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс.