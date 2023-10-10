Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии

Как известно, Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны и уже встретился с президентом Клаусом Йоханнисом.

Около 16:00 запланирована встреча с президентом Сената, а также временным спикером Палаты депутатов.

В 17:00 планировалась речь Зеленского в парламенте, но пресс-служба Палаты депутатов сообщила, что "совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено", не давая объяснений.

Журналисты предполагают, что такое решение могли принять из-за возможных попыток сорвать речь со стороны депутатов "с пророссийскими симпатиями".

Портал G4Media информирует, что накануне скандальная пророссийская сенатор Диана Шошоаке в опубликованном в Facebook видеоролике угрожала из-за возможного выступления Зеленского в румынском парламенте.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", – заявила Шошоаке.