Зеленский отклонил прекращение огня в условиях оккупации

Кроме того, Зеленский сообщил о планах начать детальные обсуждения с другими странами по вопросам территориальной целостности Украины и другим темам. При этом предполагается до конца ноября подготовить план действий для достижения мира.

Украинский президент также сообщил, что власти в Киеве установили контакты с предвыборными штабами кандидата в президенты США Дональда Трампа и его вероятной соперницей, вице-президентом Камалой Харрис . В ходе телефонного разговора он пригласил Трампа посетить Украину, отметил далее Зеленский.

Орбан призвал к прекращению огня в Украине

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры с Россией возможны только после вывода российских войск с территории Украины в ее международно признанных границах. В последние недели усилились дискуссии о возможности завершения войны путем переговоров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего первого с начала войны визита в Киев предложил Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня, что, по его мнению, может ускорить переговорный процесс.