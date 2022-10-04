Ранее Зеленский предупреждал, что попытка аннексии украинской земли станет красной линией, после которой переговоры станут невозможными. Это решение от 30 сентября 2022 года содержится в указе президента, опубликованном на сайте главы Украины.
Согласно этому документу, действие которого вступает в силу со дня опубликования, официально закрепляется невозможность переговоров украинской и российской сторон. Кроме этого, президент Украины поручил Верховной Раде в ускоренном режиме утвердить проекты законов "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".
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