Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны Украины

Вместо Резникова он предложил назначить на должность министра обороны Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — заявил Зеленский.

Рустем Умеров — украинский бизнесмен крымскотатарского происхождения. Он был одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады. Фондом госимущества Украины Умеров руководит с 2022 года.

Алексей Резников возглавлял министерство обороны Украины с ноября 2021 года.