При этом Зеленский отметил, что на сегодняшний день необходимости во всеобщей мобилизации нет и речь идет только о резервистах. ”Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования”, — сказал президент.
Также он сообщил о запуске программы ”экономического патриотизма” для достижения экономической независимости, особенно в области энергетики. Зеленский отметил, что патриот — это и тот, кто борется с врагом за свою землю, и тот, кто вкладывается в нее финансово и создает рабочие места. Пока воины воюют, остальные должны вкладываться в экономику, в том числе для увеличения обороноспособности.
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