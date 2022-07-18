Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, с чем связано отстранение от должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Видеообращение украинского лидера размещено в воскресенье, 17 июля, в Telegram.

По словам Зеленского, в стране зарегистрировано 651 уголовное производство по обвинениям в госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования, других правоохранительных структур. В рамках 198 уголовных производств соответствующим лицам вынесены подозрения. Свыше 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированных Россией территориях и работают "против нашего государства", отметил Зеленский.

Такой массив преступлений против основ украинской нацбезопасности, зафиксированный в рамках взаимодействия работников силовых структур Украины и спецслужб России, заставляет задавать "очень серьезные вопросы соответствующим руководителям", указал украинский президент. "На каждый из таких вопросов будет дан надлежащий ответ", - пообещал он.

Баканов и Венедиктова сняты с постов указами Зеленского

Баканов и Венедиктова были сняты с постов указами Зеленского 17 июля. Решение по руководителю Генпрокуратуры было принято, в частности, в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Что касается Баканова, то его отстранили согласно статье 47 дисциплинарного устава вооруженных сил Украины. Среди прочего, в этой статье говорится, что основанием для отстранения является неисполнение или ненадлежащее исполнение военнослужащим должностных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий.

Исполнение обязанностей генпрокурора Украины возложено на Алексея Симоненко, заместителя Венедиктовой. Она была первой в истории Украины женщиной на данном посту и занимала должность с марта 2020 года.

Иван Баканов находился на посту главы СБУ с августа 2019 года. О назначении нового руководителя службы пока не сообщалось. По словам ряда экспертов, Баканов - давний друг Зеленского. В июне издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона во время войны.

Венедиктова: Украина открыла более 8000 дел по возможным военным преступлениям РФ

Ирина Венедиктова в интервью DW в апреле отметила, что Украина открыла более 8000 дел по возможным военным преступлениям РФ. "Мы сотрудничаем с Международным уголовным судом", - указала она. "Мы сотрудничаем в рамках Joint Investigation Team - это совместная следственная группа, базирующаяся у нас на платформе Евроюста. Мы можем задействовать возможности Евроюста для работы этой совместной следственной группы", - пояснила Венедиктова. Кроме того, 14 стран начали собственные уголовные расследования относительно агрессии, которая сейчас происходит в Украине, добавила собеседница DW.