Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN. "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство", — сказал он.
Зеленский напомнил, что украинский народ не примет никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Так, украинцы встречают российских оккупантов не с "букетом цветов", а "храбро, с оружием в руках".
Кроме того, отвечая на вопрос о признании оккупированных Крыма и Донбасса, Зеленский объяснил, что "нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо".
Как сообщал "Обозреватель", Владимир Зеленский назвал "пугающей и опасной" ложь Путина о мифических "неонацистах" в Украине. Президент рассказал, что не воспринимает эти заявления всерьез, но обеспокоен амбициями главы страны-агрессора.
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