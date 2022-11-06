Зеленский отметил, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников. "Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что мировое сообщество будет и дальше прилагать усилия для разоблачения ирано-российского сотрудничества, и "пособники террористов не останутся безнаказанными".

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников. Москва использование иранского оружия в боевых действиях отвергала.

5 ноября глава МИД Ирана признал поставки боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло ещё до нападения России на Украину.