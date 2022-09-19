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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 19 сентября российские войска обстреляли Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

В своем телеграм-канале он опубликовал видео обстрела и фотографии его последствий.

"Николаевская область. Ночью в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС упала ракета. Произошло кратковременное отключение электричества. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова хотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не стало слишком поздно", — написал Зеленский.

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По сведениям украинского "Энергоатома", в результате ночного обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса — а также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока атомной станции сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала АЭС нет, добавили в "Энергоатоме".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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