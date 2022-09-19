В своем телеграм-канале он опубликовал видео обстрела и фотографии его последствий.
"Николаевская область. Ночью в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС упала ракета. Произошло кратковременное отключение электричества. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова хотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не стало слишком поздно", — написал Зеленский.
По сведениям украинского "Энергоатома", в результате ночного обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса — а также три высоковольтных линии электропередачи.
Все три энергоблока атомной станции сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала АЭС нет, добавили в "Энергоатоме".
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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