Зеленский обсудил в США с крупным бизнесом восстановление Украины

Как следует из поста украинского лидера в Telegram, он встретился, кроме прочего, с бывшим мэром Нью-Йорка, владеющим информагентством Bloomberg, Майклом Блумбергом, экс-президентом Национального банка Швейцарии Филиппом Хильдебрандом, гендиректором инвестиционного фонда Starwood Capital Group Барри Стернлихтом, создателем и CEO инвестиционного фонда Citadel LLC Кеном Гриффином, основателем и CEO хедж-фонда Pershing Square Capital Management Биллом Экманом, а также председателем инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. В декабре 2022 года украинские власти и BlackRock заключили соглашение о координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины, напоминает газета "Коммерсант".