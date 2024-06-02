Зеленский обсудил с Остином оборонные потребности Украины

Россия работает во всех регионах, заявил Зеленский. "И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - утверждал он. "И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать сегодня мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию. По-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", - добавил украинский лидер.